Die Legehennen-Halter in der Steiermark stehen vor großen Herausforderungen. So lässt sich ein Pressetermin der Branche zu Beginn der Karwoche in der Landwirschaftskammer zusammenfassen. Denn: In der Steiermark als jahrelanges Eier-Produktionsland Nummer 1 in Österreich stehen mittlerweile Legehennen-Ställe leer. Der Grund: Die Kosten für Energie, Verpackung und Logistik sowie der russische Angriffskrieg. Konsumenten greifen infolge oftmals zu den günstigeren Alternativen aus dem Ausland. „Die hohen Kosten und der massive Importdruck durch Billigware mit viel, viel geringeren Tierschutzstandards aus Drittstaaten sowie anderen EU-Ländern, haben die heimischen Legehennen-Halter enorm verunsichert“, erklärt Kammer-Vizepräsidentin Maria Pein.