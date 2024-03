Ein Fehler, der einen „den Kopf schütteln lässt“, holt Niko Swakek in der Causa Landeslehrer-Vorsorge im Landtag aus. Die Kurzfassung in Pink: Zehn Jahre hat das Land unbemerkt zu wenig in die Vorsorgekasse seiner Landeslehrer einbezahlt. Es geht mittlerweile um rund 3,6 Millionen Euro. 2019 hatte es die ersten Hinweise auf den Irrtum gegeben. Aber „wenn man es fünf Jahren nicht schafft, eine Lösung auf den Weg zu bringen, darf man nicht zur Tagesordnung übergehen“, so Swatek. „Jedem Unternehmer, dem so etwas passiert wäre, den würden AK und Sozialversicherung in Grund und Boden klagen.“