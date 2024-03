Die Märzsitzung im Landtag kommt nicht ohne Wahlkampftöne aus, heikle Punkte und grünen Themen. Die Schwerpunkte:

Gewalt: Die FPÖ bringt in einer „Aktuellen Stunde“ die jüngsten Gewalttaten unter Jugendlichen bzw. Verdächtigen mit Fluchthintergrund aufs Tapet.

Natur: Die Grünen spannen in einer „Dringlichen“ den Bogen von Artenschutz, Ernährungssouveränität und Landwirtschaft bis zum strittigen Renaturierungsgesetz. Adressatin ist Agrar-Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP).

Lehrer: Die Neos rollen in einer „Dringlichen“ die Causa Landeslehrer-Vorsorge auf. Die Steiermark soll mehr als 3,5 Millionen Euro an Beiträgen zu wenig eingezahlt haben. Bildungslandesrat Werner Amon hat das Schlamassel geerbt.

Auslieferung: Der Landtag wird das Ansuchen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt behandeln, um die Immunität von FPÖ-Landtagspräsident Gerald Deutschmann aufzuheben.