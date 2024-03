Die gute Nachricht zuerst: Der Sonntag wird in der gesamten Steiermark mild und freundlich. Im Süden blickt die Sonne bereits am Vormittag durch, im Norden der Steiermark hängen zuerst noch dichte Wolken in den Tälern, am Nachmittag scheint auch hier die Sonne. 15 bis 18 Grad sind laut Auskunft der GeoSphere Austria (vormals Zamg) in der gesamten Steiermark möglich, am „kühlsten“ wird es im Ausseerland bei rund 14 Grad.

Nach dem Wochenende wird es trüb

Am Montag geht es dann trüb weiter, im Norden kann es auch regnen. Erst über 1500 Meter Seehöhe geht der Regen in Schnee über, was wohl die höher gelegenen Skigebiete in der Obersteiermark freuen dürfte.

Auch der Dienstag bleibt laut GeoSphere „unbeständig“, mit vielen Wolken und Regen. Nur im Süden lockert es auf. Im Norden sind 7 bis 9 Grad wahrscheinlich, im Süden um die 12 Grad. Für diese Jahreszeit wären das laut Meteorologen Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere „normale“ Temperaturen, denn „wir sind im März bisher fast jeden Tag zu warm“. Der Trend nach Jänner und Februar setzt sich also fort.

Frost möglich

Da am Dienstag vom Nordosten her kühlere Luft kommt, kann es am Mittwochmorgen sogar frostig sein. Für Obstbauern gibt man bei der GeoSphere aber Entwarnung, da nur um die 0 Grad als wahrscheinlich gelten.