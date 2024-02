Bei Heimspielen hat der Mann in der Kantine eines Fußballvereins ausgeholfen. Weil der Steirer dabei monatelang an den Einnahmen für Frankfurter, Bier und Co. mitgenascht und Bares in die eigene Tasche abgezweigt hat, musste er nun zu einem Auswärtsspiel am Grazer Straflandesgericht einlaufen. Vorwurf: Veruntreuung.