Mehr als 40 Diebstähle sollen zwei Männer aus Rumänien binnen einem Monat begangen haben. Ein 31-Jähriger und ein 32-Jähriger stehen im Verdacht, zwischen 23. Jänner bis 23. Februar 2024 diverse Gegenstände aus teils unversperrten Fahrzeugen gestohlen zu haben. Am Freitag wurden die Männer von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Hauptbahnhof in Graz festgenommen.

Unter anderem dürften die Tatverdächtigen Diebstähle in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Graz, Graz-Umgebung und Leibnitz verübt haben, auch im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen dürfte zumindest ein Diebstahl auf das Konto der beiden Männer gehen. Mit einigen aus Fahrzeugen gestohlenen Bankomatkarten dürften sie zudem noch weitere Käufe und Zahlunen getätigt haben. Der Schaden beläuft sich bereits auf mehrere tausend Euro.

Die beiden wurden zur Einvernahme in die Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamtes Steiermark gebracht, wo sie sich umfassend geständig zeigten. Sie wurden in weiterer Folge in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.