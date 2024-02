In der spanischen Kleinstadt Castrillo de Duero, rund 150 Kilometer von Madrid entfernt, ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag eine kostspielige Sabotage. Nachdem ein Einbrecher in den gut bestückten Weinkeller einer Bodega eingedrungen war, öffnete er innerhalb kürzester Zeit die Hähne von nicht weniger als fünf Stahltanks, die allesamt mit teurem Wein gefüllt waren. Insgesamt wurden schätzungsweise 60.000 Liter Wein mit einem Gesamtwert von rund 2,5 Millionen Euro verschüttet.

Videoaufnahmen zeigen den vermummten Täter, der sich bei der Aktion nicht viel Zeit ließ:

Der erfolgreiche Einbruch wurde vom Kellermeister nicht als versuchter Diebstahl gewertet. Vielmehr handelte es sich laut ihm um eine bewusste Sabotage, was durch die gute Kenntnis der Kellerräume, die der Einbrecher laut Video gehabt haben muss, bestätigt wird.