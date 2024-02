Am Bahnhof Saalfelden nahm die Polizei Mittwochnachmittag einen Dieb fest, der im Zug eine Geldbörse gestohlen hatte. Ein Paar aus Graz hatte den Mann festgehalten.

Wie die Polizei Salzburg berichtet, hat ein Ehepaar aus Graz hat am Mittwoch der Polizei dabei geholfen, einen Dieb zu schnappen. Der Mann, ein 66-jähriger Kroate, war mit dem Zug von Innsbruck nach Graz unterwegs gewesen. Auf der Strecke zwischen Wörgl und St. Johann in Tirol stahl er einem Mitreisenden aus Graz (67) die Geldbörse aus der aufgehängten Jacke und nahm das Geld heraus. Das Opfer bemerkte den Diebstahl.

Der ertappte Dieb warf seinem Opfer das Geld entgegen und versuchte, aus dem Zug zu flüchten, der gerade in den Bahnhof St. Johann einfuhr. Der Grazer und seine Frau (68) ergriffen den flüchtenden Dieb, hielten ihn an der Kleidung fest und verhinderten so, dass er aussteigen konnte.

Das Zugpersonal verständigte derweil über die ÖBB-Notrufzentrale die Polizei. Im nächsten Bahnhof, nämlich Saalfelden, wurde der Dieb von der Polizei im Zug festgenommen. Er zeigte sich geständig und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.