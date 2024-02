Am Freitag ließ er sich plötzlich wieder sehen, doch es war wohl nur ein Kurzbesuch: Der Winter brach ein, brachte Schnee und teils Temperaturen zwischen plus ein und null Grad in die Obersteiermark, das Ennstal, das Mariazeller Land, in die Gegend Liesingtal sowie ins Mur- und Mürztal. Gefreut haben dürfte man sich vor allem in den Skigebieten der westlichen Obersteiermark - über bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. In weiten Teilen Österreichs, etwa in Tirol und Kärnten, kam es auch zu wetterbedingten Unfällen. Doch so plötzlich wie er übers Land gekommen ist, so schnell verschwindet der Winter nun auch wieder. Für heute sind bis zu 15 Grad angesagt, der Schnee in den Tälern wird dahinschmelzen. Es passt ins Bild eines viel zu milden Februars - der der wärmste der Messgeschichte werden könnte.