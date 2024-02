Richterin Angelika Hacker hat am Straflandesgericht Graz am Dienstag zu klären, was am 4. Jänner am Hauptplatz von Deutschlandsberg wirklich passiert ist. Alle Hoffnungen liegen auf einer Zeugin. Am ersten Verhandlungstag wurde zumindest klar, dass der Angeklagte – 53 Jahre, 14 Vorstrafen, kürzlich freigelassen, 0,8 Promille – zwei Kontrahenten mit einem Klappmesser vor einem Café bedroht hat. Der Satz „I stich eich o!“ soll gefallen sein. Den Satz bestreitet er, schuldig fühlt er sich auch nicht, denn: „Ich habe in Notwehr gehandelt.“ Die zwei Kontrahenten, Drogendealer, mit denen er schon öfter Probleme gehabt habe, hätten ihn angegriffen.