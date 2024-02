Der Satz „I stich eich o!“ ist an sich schon problematisch. Wenn man ihn aber auch noch mit einem ausgeklappten Klappmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern unterstreicht, wird einem das mit Sicherheit als gefährliche Drohung ausgelegt. Auf diese Art bedrohte der Angeklagte (53) laut Staatsanwaltschaft Graz am 4. Jänner zwei Männer in Deutschlandsberg.