Südafrika, Japan, Kuba – quer über den Globus hat es Sternekoch Tim Raue für seine Sendung „Herr Raue reist - So schmeckt die Welt“ bereits verschlagen. Auch für „Kitchen Impossible“ und „Chef‘s Table“ stand der Deutsche bereits vor der Kamera. Nach Weltmetropolen wie Vancouver, Kapstadt und Singapur machte gebürtige Berliner nun auch in der Steiermark Station, seiner Wahlheimat. „Ich habe das Glück, dass meine Frau aus Graz stammt, dieser Ort ist für mich ein absoluter Ruhepol“, so der gebürtige Berliner. „Graz ist deshalb auch ein Ort, der für mich fast magisch ist, den ich bislang fern von meiner Arbeit gehalten habe, und das soll in Zukunft auch so bleiben.“