Wenn du 200.000 Euro Schulden hast, dann gehst du damit am Abend ins Bett und stehst am nächsten Morgen damit wieder auf.“ Was Spitzenkoch Arne Anker im Kopf herumspukt, ist im Gastrogeschäft kein Einzelschicksal – vom Gasthaus bis zum Sternetempel, nach der Pandemie kämpfen auch Restaurantbetriebe mit hohen Lebensmittel- und Energiekosten. Seit Mitte April ist der Berliner Sternekoch Tim Raue statt Restauranttester nun als Restaurantretter unterwegs und absolviert heute Abend auf RTL die vorläufig letzte Challenge seiner kulinarischen Rettungsmission: Spitzenkoch Arne Anker war vor der Pandemie der Shootingstar der Berliner Szene, erkochte für das „Pauly Saal“ einen Michelin-Stern und machte sich mit dem BRIKZ in Berlin selbstständig. Doch das Restaurant des Überfliegers bleibt am Boden: keine Sterne, kein Gewinn, kein Schuldenabbau. Nun sollen Tim Raue und seine Frau Katharina, eine gebürtige Grazerin, helfen.



Dass es zwischen den beiden Spitzenköchen nicht ganz friktionsfrei abgeht, so viel darf man schon verraten. Noch spannender sind aber die ungeschönten Einblicke, die das neue Format bislang gewährt hat: Auf der anderen Seite des Gastraumes verdichten sich unerfüllte Träume, wirtschaftlicher Druck und zeitlicher Hochdruck zu einer dramatischen Mischung. Und das betrifft alle, die Raue bisher besucht hat: das Stadionbeisl, das Herzensprojekt zweier Schwestern und das Gourmetrestaurant BRIKZ. In der heutigen Episode kann man auch noch genüsslich in die Welt der Sternenküche eintauchen. Die schillert bekanntlich nach außen hin, aber der Schein trügt.

Das weiß auch René Redzepi, der das „Noma“, eines der weltbesten Lokale, Ende nächsten Jahres schließt, um eine Testküche zu machen. Die Doku „Noma“ (auf Amazon leihen oder kaufen) zeigt den Aufstieg und das Konzept des Restaurants. Noch berühmter als Redzepi ist wohl nur noch Ferran Adrià, der Mastermind hinter dem 2011 geschlossenen Restaurant "elBulli" und einer der innovativsten Köche seiner Zeit. In 15 Folgen wird in der Serie „elBulli: Die Geschichte eines Traums“ (Amazon Prime) die Genese des Lokals und sein Input auf die kulinarische Welt zelebriert.





„Es ist ein Handwerk, das mit unglaublichem Aufwand betrieben wird. Es geht um beste Zutaten und den Wunsch, großartig zu werden“, erklärt Tim Raue in der heutigen Folge von „Der Restaurantretter“ den Anspruch eines Haubenlokals. Die Gelegenheit, den Besten der Besten über die Schulter zu schauen, hat man in der Netflix-Serie „Chef's Table“. In sechs Staffeln skizzieren kulinarische Kapazunder wie Massimo Bottura, Ana Roš, Alex Atala oder Mashama Bailey ihre Philosophien, aber sprechen zum Teil auch über den Druck der Kreativität und die Pflicht, keine der Auszeichnungen zu verlieren.



Alles andere als eine Romantisierung der Arbeit in einer Restaurantküche ist die Serie „The Bear: King of the Kitchen“ (Disney+). Hauptdarsteller Jeremy Allen White, er wurde für seine Rolle mit einem Golden Globe ausgezeichnet, verkörpert einen Spitzenkoch, der ins einfache Sandwich-Lokal seiner Familie zurückkehrt. Hier pfeift der Druckkochtopf!