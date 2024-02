Es werden immer mehr, es werden immer weniger; viele ziehen her, viele hält es nicht mehr hier: In der Steiermark erzählen die Zahlen der Bevölkerungsstatistik die Geschichte zweier Geschwindigkeiten. 1,27 Millionen Menschen leben laut der aktuellen Erhebung der Statistik Austria in unserem Bundesland. Mit Stichtag 1. Jänner 2024 sind das um etwa 4800 Steirer oder 0,4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Doch tatsächlich ist die Bevölkerung in sieben der 13 steirischen Bezirke zurückgegangen.