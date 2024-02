15.051 Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und 15.455 Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft leben mit Hauptwohnsitz im Bezirk Gries. Damit stellen erstmals die Nicht-Österreicher in einem Bezirk die Mehrheit, wie die Grazer FPÖ in einer Aussendung festhält. Damit seien „Tausende Grazer nun ganz offiziell zur Minderheit in ihrem eigenen Heimatbezirk geworden“, sagt Axel Kassegger, Obmann der FPÖ-Graz.