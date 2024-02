Zu einem sehr kuriosen Vorfall kam es am Samstagnachmittag in Graz-Mariatrost: Ein 53-jährige Mann aus Graz war gegen 13 Uhr in einem Waldstück mit einer Motorsäge mit Forstarbeiten beschäftigt, als sich ihm eine unbekannte Frau von hinten näherte. Die Frau, so erzählte es der Arbeiter der Polizei, schlug ihm gegen die Brust und schrie lautstark herum. In der Folge riss die Frau dem perplexen Grazer die Motorsäge aus der Hand und flüchtete samt der Säge auf einem Fahrrad.