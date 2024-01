Es ist eine besonders traurige Serie. In der vergangenen Woche mussten gleich drei Steirer ihr Leben bei Forstarbeiten lassen. Am Montag wurde ein 47-Jähriger im sehr steilen „Gföllgraben“ im Murtal beim Versuch, die liegenden und bereits angeseilten Stämme freizuschneiden, von einem nach unten rollenden Stamm mitgerissen und eingeklemmt. Am Mittwoch wurde in Neumarkt ein 30-jähriger Landwirt von einer umstürzenden Fichte tödlich getroffen. Am Freitag wurde ein 55-jähriger Landwirt bei Arzberg im Bezirk Weiz von einem gefällten Baum erfasst und eingeklemmt. Zudem ereigneten sich seit Beginn des Jahres zahlreiche schwere Forstunfälle. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 kamen in der Steiermark sechs Personen bei Forstarbeiten ums Leben, das zeigt die Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.