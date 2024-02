Vor kurzem noch im Urlaub in Ägypten und plötzlich im Steireranzug auf dem Oberlandlerball. So sahen die letzten Stunden für den argentinisch-italienischen Sänger Semino Rossi aus. Denn eigentlich sollte Vanessa Mai als Ehrengast am Oberlandlerball in steirischer Festtracht strahlen. Da der Schlagerstar allerdings krankheitsbedingt absagen musste, sprang Rossi kurzerhand ein und feierte dabei auch gleich noch eine Premiere. Denn obwohl er seit 40 Jahren in Österreich lebt, trug er zum ersten Mal einen traditionellen Steireranzug. „Ich habe sofort zugesagt, ich hoffe nur, dass die Gäste nicht auf Vanessa Mai warten“, erzählt Rossi.

Semino Rossi zum ersten Mal im steirischen Trachtenanzug © Klz / Nicolas Galani

Als Kärntner im Steireranzug

Ebenfalls seine Steireranzugspremiere gab der ehemalige Schirennfahrer und Fernsehmoderator Armin Assinger. „Als Kärntner bin ich eigentlich dem Kärntneranzug verpflichtet, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keinen Kärntneranzug, sondern einen Kärntnerkilt zu Hause“, erzählt er lachend.

Armin Assinger freute sich über die Einladung als Ehrengast © Klz / Nicolas Galani

Neben Rossi und Assinger mischten sich zahlreiche Personen aus Wirtschaft und Politik unter die Gäste. So auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler mit Gattin Iris, Gesundheitsstadtrat Karlheinz Kornhäusl mit seiner Gattin Elisabeth sowie Stadtrat Kurt Hohensinner. Ebenfalls unter die Gäste mischte sich als echter Oberlandler der ehemalige Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl.

Rund 2000 geladene Gäste feierten gemeinsam mit den Oberlandlern im Grazer Congress. „Am Ball entsteht dadurch eine sehr freundschaftliche und familiäre Atmosphäre, da sich die Gäste untereinander kennen und unsere Idee direkt in der Steiermark zu helfen teilen“, meinte Großbauer Klaus Weikhard. Daher kommt auch heuer der gesamte Erlös des Balls hilfsbedürftigen Steirerinnen und Steirern zugute.

Gloria Hole kam im altsteirer Dirndl

Für eine besondere Überraschung sorgte auch die Grazer Drag Queen Gloria Hole, die im traditionellen Altsteirer-Dirndl mit einem beerenfarbigen Oberteil und einer schwarzen Schürze strahlte. Neben den Gästen wurden beim Ball auch drei neue Bauern von den Oberlandlern vorgestellt.

Im Congress hatte gemeinsam mit den Oberlandlern auch die steirische Festtracht wieder ihren großen Auftritt. Denn am charitativen Ball der Oberlandler müssen Modedirndl und Alltagstrachten draußen bleiben. Ebenfalls in Tracht: die traditionelle Kinderpolonaise.