Bälle erleben in dieser Saison ein fulminantes Comeback. Mindestens jeder dritte Österreicher wird zumindest einen Ball besuchen und dabei im Durchschnitt 228 Euro für Abendkleidung und Styling ausgeben.

Am Samstag findet mit der Opernredoute schon ein Höhepunkt der Grazer Ballsaison statt. Eva Poleschinski designte in diesem Jahr die Krönchen für die Debütantinnen. Die Mitternachtseinlage wird bunt und verrückt werden, Redakteurin Simone Rendl hat bei den Proben zugesehen. Der kroatische Außenminister Gordan Grlić Radman sagte der Einladung von Landesrat Amon und LH Drexler zu. Stadtrat Riegler wird mit Magna-Steyr-Chef Roland Prettner auf die Opernredoute kommen. Wir streamen live.

Am 8. Februar geht dann in Wien der weltberühmte Opernball über die Bühne. Neben Politikern und Prominenten hat auch Richard Lugner wieder einen internationalen Stargast geladen: Er holt Priscilla Presley in die Staatsoper. Eine Rangloge am Opernball ist heuer für rund 30.000 Euro zu haben, darin finden nur zwölf Personen Platz. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft. Der Preis für eine einfache Eintrittskarte beläuft sich auf 385 Euro.

Nur einen Tag später, am 9. Februar, findet dann der Bauernbundball in der Grazer Stadthalle statt. 750 Liter Kernöl werden unter die 16.000 Ballgäste gebracht werden, genauso wie 4500 Hendln und 1600 Kilogramm Erdäpfel. Bereits fix mit dabei: Das steirische Promi-Paar Cheyenne und Nino Sifkovits-Ochsenknecht.