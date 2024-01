Im Februar ist es wieder so weit: Der Steirische Bauernbundball geht über die Bühne und bereits jetzt haben viele namhafte Gäste die Teilnahme am Ball bestätigt. Darunter auch das Promi-Paar Cheyenne und Nino Sifkovits-Ochsenknecht. Gemeinsam führen sie in Dobl den Chianinahof. Bauernbund-Direktor Franz Tonner freut sich über die Zusage des Paares: „Die beiden lieben, was sie tun, und das sieht man. Sie nehmen die Menschen in ihren bäuerlichen Alltag mit und tragen so zum Verständnis der nicht-bäuerlichen Bevölkerung für unseren Berufsstand bei und sind Vorbilder für andere junge Bauern.“

Cheyenne Sifkovits-Ochsenknecht ist die Tochter des deutschen Schauspielers Uwe Ochsenknecht und des Models Natascha Ochsenknecht. Die Wahl-Steirerin hat ihren Partner Nino Sifkovits im August 2022 in der Steiermark geheiratet. Zusammengezogen sind die beiden bereits im Jahr 2020 und sind mittlerweile zweifache Eltern.

Beim Einkleiden: Ballorganisator Raffael Fux, Projektmitarbeiter Marco Zinterl, Cheyenne und Nino Sifkovits-Ochsenknecht und Josef Schiffer von Trachtenmoden Hiebaum © Bauernbundball

Bauernhofserie auf Sky