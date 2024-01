Auch 2024 heißt es im Haus am Ring wieder „Alles Walzer“, wenn der Wiener Opernball am Donnerstag, dem 8. Februar 2024, den Höhepunkt der Ballsaison markiert! Dann steht auch das Programm des ORF wieder ganz im Zeichen des Ballereignisses in der Wiener Staatsoper. Durch den Opernball-TV-Abend führen dieses Jahr wieder Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Teresa Vogl und, erstmals, „Seitenblicke“-Redakteurin Marion Benda. Für den pointierten Kommentar sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.

Die Höhepunkte der glamourösen Ballnacht stehen am Tag nach dem Ball der Bälle wieder in „Alles Opernball“ auf dem Hauptabend-Programm von ORF 1: Heuer ist Lilian Klebow im Haus am Ring unterwegs, um von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht zu berichten.