Mit einem Messer bewaffnet, mit einem über Mund und Nase gezogenen Tuch maskiert: So begaben sich am gestrigen Montag kurz vor 15 Uhr drei Jugendliche in eine Trafik im Bezirk Graz-Jakomini. Dort versuchten sie einen Raubüberfall zu begehen. Dabei bedrohten sie eine Angestellte in der Trafik, wobei einer der jungen Männer die Frau mit einem vorgehaltenen Messer zur Herausgabe von Bargeld nötigte. Dies verweigerte die Angestellte, woraufhin die drei Jugendlichen die Flucht ergriffen. Dabei stahlen sie beim Verlassen der Trafik noch mehrere Packungen „Snus“.