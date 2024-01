Es besteht der dringende Verdacht der Wiederbetätigung: Schon am Donnerstagabend erstatteten Zeugen Anzeige bei der Polizei, weil ein 23-jähriger Syrer in einem Grazer Geschäft den Nationalsozialismus verherrlicht und mit der Vernichtung der Bevölkerung gedroht hatte. Polizisten nahmen die Fahndung nach dem zunächst unbekannten Mann auf, der das Geschäft kurz zuvor verlassen hatte. Beamte hielten ihn wenig später an. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.