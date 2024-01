Mit einer Vielzahl an Vorwürfen sieht sich am zweiten Prozesstag der drittangeklagte Serbe am Straflandesgericht konfrontiert. Der 40-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft ein Rad im Zusammenhang mit den Drogenvillen gewesen sein, in denen eine Tonne Cannabis aufgezüchtet wurden. Der Mann soll in Graz und Wien zu den Tathandlungen beigetragen haben, indem er Personen vermittelt hat, die die Häuser anmieteten. Zudem soll er am Verkauf der Drogen und am illegalen Abzapfen von Strom (nötig für Belüftung und Beleuchtung) beteiligt gewesen sein. Seine Verantwortung: „Ich habe damit gar nichts zu tun.“