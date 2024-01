In der Shoppingcity Seiersberg ist es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen: Ein Brand war im Aufenthaltsraum eines Bekleidungsgeschäftes ausgebrochen, eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Wie die steirische Polizei berichtet, ist es am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem Brand in einem Einkaufszentrum in Seiersberg gekommen. Gehandelt hat es sich dabei zwar nur um einen kleinen Kabelbrand, die Rauchentwicklung war allerdings sehr stark – eine Person musste vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Graz-West gebracht werden.