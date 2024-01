Die Verantwortung des Angeklagten (29) lautet, er habe seine Freundin wegen der drohenden Trennung im Affekt mit zahlreichen Messerstichen getötet. Danach sei er ins Auto gestiegen, um gegen das Tunnelportal des Plabutschtunnels zu fahren und sich so das Leben zu nehmen. Doch so weit kam er nicht, in der Straßgangerstraße sei er mit 130 km/h unabsichtlich in den Gegenverkehr gerast. Ein 31-jähriger Steirer war auf der Stelle tot. Also: Totschlag und tödlicher Unfall.