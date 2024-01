Gleich zwei Leben soll ein 29-Jähriger, der am Freitag in Graz vor Gericht steht, laut Staatsanwaltschaft auf dem Gewissen haben: Im Zuge eines Streits mit seiner Freundin soll er die Frau im April 2023 durch zahlreiche Messerstiche getötet haben. Anschließend setzte er sich in sein Auto und stieß – nach Meinung der Anklägerin in suizidaler Absicht – gegen einen anderen Pkw, dessen Fahrer den Crash nicht überlebte. Der Angeklagte war bisher teilweise geständig.