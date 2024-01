36.382 Steirerinnen und Steirer waren in der letzten Woche im Krankenstand – das zeigen die Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Das ist eine Steigerung gegenüber der Woche davor, als 33.577 Krankenstände gemeldet wurden. Dass die Influenza, also die „echte“ Grippe Fahrt aufnimmt, zeigen auch diese Zahlen: 371 Fälle von echter Grippe wurden diagnostiziert. Demgegenüber stehen noch immer 1.239 Fälle von Covid-19. Diese Zahlen sind im Vergleich zur Woche davor aber stark rückläufig, als noch 2.739 Menschen an Covid-19 erkrankt waren.