Exporte sind ein wichtiger ökonomischer Pfeiler für die Agrarwirtschaft in Österreich. 63 Prozent aller Exportumsätze werden in den acht Anrainerstaaten abgesetzt. Allen voran ist Deutschland das wichtigste Exportland. Daher war es für die AMA Marketing folgerichtig, die aktuelle Bilanz im Rahmen der „Grünen Woche“ in Berlin abzuhalten. Die Bilanz der ersten drei Quartale 2023 fällt ambivalent aus. Während die Import- und Exportmengen abnahmen, stiegen die Erlöse jedoch an.