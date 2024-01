Wieder gab es einen schweren Forstunfall in Weiz. Nachdem sich am Freitag ein 46-Jähriger mit dem rechten Zeigefinger in eine Seilwinde geriet und sich schwer verletzte, gab es am Samstag abermals einen bedauerlichen Zwischenfall. Ein 33-Jähriger und ein 36-Jähriger waren gegen neun Uhr mit Waldarbeiten, etwa 300 Meter nördlich von Ratten, beschäftigt. Als ein bereits umgeschnittener Baum nicht gänzlich umstürzte und sich verkeilte, wollte der 33-Jährige sich an diesem vorbeibewegen. Just in jenem Moment löste sich der Baum aus der Verkeilung und traf den Mann im Kopf- und Schulterbereich.