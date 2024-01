Eine mehr als schwierige Lebensphase durchlebte eine in Graz lebende Ukrainerin (25) offenbar im Oktober des Vorjahres. Kurz nach dem Tod ihres Bruders schlug sie schwer betrunken ihrer Mutter mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Unter anderem dafür musste sie sich am Dienstag in Graz vor Richterin Angelika Hacker verantworten. „Teilweise schuldig“ fühlt sie sich, denn sie kann sich nicht vorstellen, dass sie ihre Mutter wirklich schwer verletzt haben soll. „Das war nur ein Bluterguss.“ Ein Röntgenbild, das einen Bruch des Orbitalbodens zeigt, spricht eine andere Sprache.