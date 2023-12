Ein weißer langer Bart, eine Bischofsmütze und ein Bischofsstab. So bringt der Nikolaus jedes Jahr aufs Neue Kinderaugen zum Leutchen. Heute, am Namenstag des Heiligen Nikolaus, zieht er wieder von Haus zu Haus und lässt kleine Geschenke, Mandarinen und Nüsse da. Damit sich im straffen Terminplan alles ausgeht, war der Nikolaus bei manchen Kindern bereits gestern zu Besuch. So auch im Lernhaus des Roten Kreuzes in Graz.