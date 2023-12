Draußen Schnee(-regen). Und drinnen Kauflaune? Gerhard Wohlmuth, WK-Spartenobmann für den steirischen Handel, fasst das Geschehen am Samstagnachmittag so zusammen: „Die Einkaufszentren waren gut besucht, der urbane Bereich war es auch. Das schlechte Wetter hat aber die Frequenz gedrückt.“ Wobei der Wintereinbruch freilich auch sein Gutes hat: „Wir haben positive Rückmeldungen aus dem Textilhandel bei Funktionskleidung. Und bei den Sportartikeln.“ So gesehen sei der Schnee zum richtigen Moment gekommen. Was die Umsätze betrifft, übt sich der Spartenobmann noch in Zurückhaltung: „Wir erwarten, dass am zweiten Samstag mehr gekauft wird.“