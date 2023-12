Einmal mehr ist es in Graz zu einem schweren Phishing-Betrugsfall gekommen. Die Polizei berichtet am Freitag, dass unbekannte Täter am 23. November eine 53-jährige Grazerin angerufen haben. Sie manipulierten die Frau: Ein männlicher Täter erklärte ihr auf Englisch mit indischem Akzent, dass ihr Konto eines bekannten Internetanbieters gehackt worden sei und sie eine App auf ihrem Smartphone installieren müsse, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die App konnten sich die Betrüger in das Handy der Frau hacken und hatten Zugang zu sensiblen Daten. Mit diesen Daten eröffneten sie ein Konto und buchten dann mehrmals Geld - in Summe mehrere Tausend Euro - von der Frau ab. Die Polizeiinspektion Graz-Liebenau führt die weiteren Ermittlungen.