Es fängt beim Ausspionieren des Bankomatkarten-PINs an der Supermarkt-Kassa an und geht hin bis zur professionellen, mittels Künstlicher Intelligenz (KI) erstellten Betrugsnachricht, mit der Kriminelle ihre Opfer schädigen. Bei der Cyber Crime Night und dem Cyber Crime Day diese Woche in Kärnten klärten Experten über die neuen Maschen der Täter auf und gaben Tipps, wie man sich schützen kann.