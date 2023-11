Ausgezeichnet wurde am Dienstag der Autor und pensionierte Kleine Zeitung-Redakteur Christian Weniger. In der Grazer Burg überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang dem renommierten Journalisten im Beisein von Familie, Freunden und Wegbegleitern das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

In seiner Laudatio gratulierte Drexler Weniger zur Auszeichnung: „Als Journalist prägte Christian Weniger über drei Jahrzehnte lang Inhalt und Erscheinungsbild der Kleinen Zeitung maßgeblich - zudem fungierte er 15 Jahre lang als Chef vom Dienst beziehungsweise als leitender Deskchef der Tageszeitung. Sein Interesse an den historischen Wissenschaften dokumentiert er in Artikeln und in Serien, so zum Beispiel Arbeiten zum Fall Lucona, zu den dramatischen Vorfällen im Krankenhaus Lainz oder in der historischen Serie zum Tod von Zita, der letzten österreichischen Kaiserin.“ Seine Karriere begann Weniger 1983 als gelernter Buch-, Kunst- und Musikalienhändler, danach studierte er an der Uni Graz Rechtswissenschaften. Während des Studiums führte sein Weg als freier Mitarbeiter zur Kleinen Zeitung, wo er kurze Zeit danach als Redakteur angestellt wurde. Als richtungsweisend bezeichnete der Landeshauptmann die Magazine zur Geschichte des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges sowie der Ersten und Zweiten Republik, die Weniger mitgestaltete und aus der Taufe hob. „Er war nicht nur Anreger, sondern auch bedeutender Mitautor. Sprachlich sind seine Beiträge herausragend, er versteht es zu formulieren und vor allem auch, für sich und andere griffige Titel zu finden“, so Drexler weiter.

Mit Historikern per Du

Aber auch als Autor und Vermittler im Fach der österreichischen Zeitgeschichte und der österreichischen Rechtsgeschichte sei Christian Weniger bestens bekannt, so der Landeshauptmann weiter. „Es ist ihm nicht nur gelungen, mit den führenden Historikerinnen und Historikern der Steiermark und ganz Österreich eine ganze Reihe von historischen Magazinen zu gestalten, sondern er war auch über einige Jahre die treibende und ständig rührende Kraft hinter der Novelle des Bundesehrenzeichengesetzes.“ So habe Weniger dabei mitgewirkt, die Aberkennung von Ehrenzeichen bei bereits verstorbenen Trägern, die erwiesenermaßen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit überführt wurden, möglich zu machen. „Die Steiermark ist das erste Bundesland, das dieser Novelle folgte und sich das entsprechende Gesetz bereits in Begutachtung befindet“, freut sich Drexler.

Mit Weniger feierten in der Grazer Burg unter anderem die beiden Kleine Zeitung-Geschäftsführer Hubert Patterer und Thomas Spann, Kleine Zeitung-Redakteur Gerald Winter-Pölsler, Bernd Hecke, der nach 25 Jahren bei der Kleinen Zeitung zu den Grazer Spielstätten gewechselt hatte, Historiker Karl Albrecht Kubinsky, Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der ehemalige Kleine Zeitung-Chefredakteur Erwin Zankel.