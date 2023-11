Dass heute zwei Notarztsysteme – in St. Veit und Friesach – in medizinischen Notfällen in der Region vor Ort sind, das „war ein harter Kampf“, erzählt Franz Puhr. Der Arzt aus St. Veit war von 1976 bis 2008 Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit und hat das heutige System mitbegründet. „Ich wollte, dass jeder Patient im Notfall innerhalb von 20 Minuten erreichbar ist“, erzählt Puhr.