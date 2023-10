Festgenommen werden konnte ein 38-jähriger Mann, der von Dezember 2022 bis Oktober 2023 mehrere Taschendiebstähle in Graz begangen haben und dabei eine hohe fünfstellige Summe erbeutet haben soll. Bereits seit Beginn des Jahres führten die Kriminalisten des Kriminalreferates Graz Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter durch. Der Verdächtige legte bei den Diebstählen ein professionelles Verhalten an den Tag, aus diesem Grund wurde von einem Serientäter ausgegangen. Auffällig war, dass sich die Taten alle innerhalb kürzester Zeit und in ähnlicher Umgebung ereigneten, ehe der Täter für eine Zeit lang von der Bildfläche verschwand.

Im September und Oktober 2023 kam es erneut zu einer Diebesserie, Spuren führten die Kriminalisten daraufhin nach Deutschland. Dort war Mitte Oktober in Heidelberg ein Serientaschendieb von der deutschen Polizei festgenommen worden. Durch einen Lichtbildabgleich der Bilder von Überwachungskameras konnte der 38-jährige Verdächtige aus Polen zweifelsfrei auch als der Täter identifiziert werden, der in Graz die Diebstähle begangen hatte.

Mit Mietauto nach Graz gefahren

Der 38-Jährige wird beschuldigt, zumindest seit Dezember 2022 mit Mietfahrzeugen für einen Tag für die Diebstähle nach Graz gereist zu sein. Allein in der steirischen Hauptstadt konnten dem Mann bislang 16 Taschendiebstähle mit diversen Folgedelikten nachgewiesen werden. Ähnliches gilt für seine Taten in Deutschland.