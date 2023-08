Opfer forschte selbst Taschendiebe in Wien aus

Am Wiener Hauptbahnhof hat ein Opfer eines Taschendiebstahls die Täter ausgeforscht. Dem Mann wurden am Sonntag eine Tasche mit Dokumenten, Kreditkarten und Bargeld gestohlen. Er wurde dann per Anruf informiert, dass eine seiner Karten in einer Trafik verwendet wurde und fuhr dort hin. Er fand die Täter und verständigte die Polizei.