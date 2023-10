Derzeit finden im ganzen Land in der evangelischen Kirche Wahlen statt. Es geht um die Gemeindevertretungen in 35 steirischen Pfarren. Alle sechs Jahre werden diese Vertretungen gewählt, in der Steiermark werden dazu 690 Stellen neu besetzt. Aufgerufen zur Wahl sind 34.000 Gläubige.

„Ein großer Teil des kirchlichen Lebens wird von Ehrenamtlichen getragen“, erläutert Michael Axmann, Superintendentialkurator und damit höchster weltlicher Vertreter der Evangelischen in der Steiermark. „Die Evangelische Kirche ist damit eine der größten basisdemokratischen Organisationen in Österreich“.

Sechsjährige Amtszeit

Heute sei es nicht ganz einfach, Menschen zu finden, die sich für eine sechsjährige Amtszeit verpflichten. Es sei meist leichter, jemanden für ein Projekt zu gewinnen.

Die Gemeindevertretungen spielen eine bedeutende Rolle. Sie wählen das Presbyterium, das engere Leitungsorgan einer Gemeinde. Sie sind etwa für Bauangelegenheiten oder auch für die Genehmigung des Budgets zuständig. Auch Spiritualität und Überlegungen zur Zukunft einer Gemeinde werden stark von der Gemeindevertretung bestimmt.

Von den Gemeindevertretungen werden Delegierte gewählt, die im Frühjahr in der Superintendentialversammlung der Steiermark zusammenkommen. Dort wird ein Superintendentialausschuss gewählt, der die diözesanen Belange leitet. Aus der Versammlung werden dann Delegierte in die österreichweite Synode entsandt.

Wichtig sei es, der jüngeren Generation vermehrt „Raum“ zu geben, so Oberkirchenrätin Gerhild Herrgesell. Die Grazerin gehört als ehrenamtliche Oberkirchenrätin der österreichischen Kirchenleitung an und ist für die gesamtösterreichische Koordination der Wahlen zuständig.

Zum vierten Mal kandidiert der Grazer Oliver Hochkofler: „Wie bei meiner ersten Kandidatur sage ich auch jetzt, dass ich dabei helfen will, Gottes Reich im Hier und Jetzt sichtbar zu machen.“