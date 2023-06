Mit dem herzerfrischenden Titel „Kernöl für die Seele“ stellt sich die Evangelische Kirche der Steiermark nun mit einem neuen Magazin vor. Auf 36 Seiten werden in einzelnen Beiträgen und Berichten die vielfältigen Seiten des evangelischen Lebens in der Steiermark heute beleuchtet. Das Besondere? Gestaltet und verfasst haben dies Studierende des Studiengangs Journalismus & PR an der FH Joanneum, „allesamt Katholiken, die auch die richtigen Fragen gestellt haben, um unsere Kirche gut vorstellen zu können“, wie Initiator Superintendentialkurator Michael Axmann schmunzelt. Die Leitung übernahm Wolfgang Kühnelt von der FH Joanneum. Zu den Kernstücken gehört etwa, wie eine Pfarrerin die Frage beantwortet: "Was ist eigentlich typisch Evangelisch?".