Die Kärntnerin Anna Gasser erreichte bei den US Open Platz zwei.

Anna Gasser © GEPA pictures

Österreichs Snowboard-Star Anna Gasser hat am Freitag bei den US Open in Vail im Slopestyle-Finale Platz zwei belegt. Die Big-Air-Olympiasiegerin musste sich mit 81,00 Punkten nur der US-Amerikanerin Jamie Anderson geschlagen geben. Anderson kam auf 84,50 Zähler und landete bereits ihren achten Triumph bei dem prestigeträchtigen Event. Dritte wurde die Japanerin Miyabi Onitsuka (76,65).

Im dritten und letzten Lauf versuchte Gasser die führende Anderson noch einmal zu attackieren. Die 28-jährige Kärntnerin kam dabei im Finish schwer zu Sturz, blieb aber unverletzt. Gasser war mit zu hoher Geschwindigkeit auf die letzte Schanze zugefahren. Österreichs zweimalige Sportlerin des Jahres kehrt nun nach Europa zurück und bestreitet am kommenden Wochenende die X-Games Norway in Hafjell.