Weltcupstart Schlüssel zum Erfolg liegt in der Mitte

Sebastian Kislinger und Arvid Auner starten heute (ORF Sport + live, 12.25 Uhr) in den Snowboard-Weltcup der Alpinen und somit in die WM-Saison.

Sebsatian Kislinger © kk

Die Mitte sei das Um und Auf, sagt Sebastian Kislinger. Bei allem im Leben, aber vor allem auf dem alpinen Snowboard, wenn es durch den Stangenwald in Richtung Ziel geht. „Man muss seine Mitte kennen, um schnell zu sein. Die geistige, um ans Limit gehen zu können, und die körperliche, um es auch fahrerisch umsetzen zu können.“ Für den gebürtigen Weststeirer und den ÖSV-Tross der alpinen Boarder geht es nun in Italien mit dem Weltcup los. Am Donnerstag steht in Carezza ein Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm, am Samstag folgt dann bereits der nächste in Cortina d’Ampezzo. Neben Kislinger (30) wird mit dem Grazer Arvid Auner (21) ein zweiter weiß-grüner Snowboarder im Weltcup nach den Sternen greifen.

Kislinger hat sich für die neue Saison viel vorgenommen: Top drei im Gesamtweltcup, eine Medaille bei der WM in Park City (31. Jänner bis 10. Februar) und den ersten Sieg in einem Weltcuprennen. „In der Vorsaison bin ich sehr oft vorne mitgefahren und war schnell“, erklärt er und fügt mit einem Lächeln an, „ich wusste aber gar nicht so recht, warum.“ Das hat er nun im Training akribisch herausgefiltert. Es ist alles eine Frage der – richtig – Mitte und der Gewichtsverlagerung, erklärt der Wahlsalzburger. „Ein Sieg würde dann auch alles richtig ins Rollen bringen“, sagt er. Im Sommer hat er sich eine Auszeit vom Schnee genommen und anderen Reize gesetzt, weg von den Gletschern und der Heimat. „Ich brauche das, um abschalten und mich neu motivieren zu können. Sonst werde ich nachlässig.“ Vier Wochen verbrachte er auf Hawaii, war täglich im Fitnessstudio, beim Kitesurfen, auf dem Mountainbike oder zog am Strand ein Stabi-Programm (Core-Training) durch.

„Die Motivation ist wieder voll da und bei den Schneetrainings ist es schon sehr gut gelaufen.“ In Copper Mountain gelangen ihm im dreiwöchigen Übersee-Trainingslager einige Bestzeiten. „Jetzt gilt es, diesen Speed auch in die Rennen mitzunehmen. In unserem starken Team pushen wir uns schon im Training gegenseitig. Wenn du da vorne dabei bist, kannst du auch im Weltcup um den Sieg mitfahren“, sagt Kislinger.

Auf in den Weltcup

Arvid Auner kam heuer auch erstmals in den Genuss einer A-Kader-Vorbereitung mit dem ÖSV. Kislingers Teamkollege beim SC Lipizzanerteam war unter anderem auch in den USA dabei. „Das hat mir schon sehr viel gebracht“, erklärt der Grazer, „von der Technik her ist da extrem viel weitergegangen. Da war extrem viel Qualität im Training und ich hoffe, dass ich das mit meiner Lockerheit auch im Rennen umsetzen kann.“

Mit seinem dritten Platz in der Gesamtwertung des Europacups hat er sich für den Weltcup empfohlen. Der 21-jährige Grazer scheint aktuell zwar „nur“ im B-Kader des Skiverbandes auf, doch es dürften im Weltcup mehr als die beiden kommenden Rennen in Italien werden. „Ich beantrage gerade die Visa für Russland und China“, erklärt er mit einem Lachen, „aber sicher ist natürlich nichts. Ich will mich mit guten Ergebnissen im Weltcup beweisen und so das fixe Ticket bekommen.“

