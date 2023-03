Stefan Kraft: "Wir sind am Limit, auch vom Gewicht her"

Bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht, wollen die ÖSV-Adler um Stefan Kraft den starken slowenischen Hausherren in Planica den Kampf ansagen. "An einem Skiflugwochenende finde ich immer noch ein Extrafachl voll mit Energie."