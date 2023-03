Vor einer Woche hatte Dawid Kubacki nicht nur die Skisprung-Welt geschockt. Der Pole war vom Weltcup im norwegischen Vikersund abgereist, da seine Frau im Krankenhaus in Lebensgefahr schwebte. Die Saison beendete er somit frühzeitig.

Auf seinem Instagram-Kanal gab Kubacki Einblicke: "Zu meiner plötzlichen Heimreise schulde ich euch ein paar Informationen. Meine Frau Marta ist aus kardiologischen Gründen im Krankenhaus gelandet. Sie ist in einem schlechten Zustand und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Sie ist in guten Händen, eine starke Frau und ich weiß, dass sie kämpfen wird."

Nun konnte der 33-Jährige im Kampf der Mediziner um das Leben seiner Ehefrau leichte Entwarnung geben. "Marta ist in einem stabilen Zustand", schrieb der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger und Weltmeister auf Social Media. "Es geht jeden Tag voran. Bei keinem meiner Wettkämpfe war ich so gestresst, wie in den vergangenen Tagen. Heute ist ein Wettkampftag, und für uns ist das der erste Sieg." Dazu postete er ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er die Hand seiner Gattin im Krankenhaus hält.

Tausenden gefällt die frohe Botschaft, darunter Alexander Pointner, Karl Geiger oder Halvor Egner Granerud.