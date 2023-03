Es gibt Momente, in denen wird der Sport zweitrangig. Einen solchen muss derzeit Skispringer Dawid Kubacki erleben. Das polnische Skisprung-Ass reiste am Sonntag vom Weltcup im norwegischen Vikersund ab, da seine Frau im Krankenhaus in Lebensgefahr schwebt. Die Saison beendete er somit frühzeitig.

Auf seinem Instagram-Kanal gab Kubacki Einblicke: "Zu meiner plötzlichen Heimreise schulde ich euch ein paar Informationen. Meine Frau Marta ist aus kardiologischen Gründen im Krankenhaus gelandet. Sie ist in einem schlechten Zustand und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Sie ist in guten Händen, eine starke Frau und ich weiß, dass sie kämpfen wird."

In Abwesenheit des 33-Jährigen sicherte sich Halvor Egner Granerud zum zweiten Mal den Gesamtweltcup. Kubacki wird dies egal sein, hofft er auf eine schnelle Genesung seiner Ehefrau. "Das ist natürlich das Ende der Saison für mich, aber das ist jetzt nicht wichtig", schrieb Kubacki.