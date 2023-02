"So jetzt, ab ins Loch mit dir.“ Exakt dieser eine konkrete Satz schwirrte bei Skispringerin Eva Pinkelnig im Kopf herum. Wenige Sekunden später war es spruchreif, dass die Vorarlbergerin bei der Nordischen Weltmeisterschaft in Planica auf der Normalschanze über ihre erste Einzel-WM-Medaille jubeln durfte. „Als ich gelandet bin, dachte ich nur: ,Das ist doch völlig verrückt, ich habe echt eine Medaille‘“, strahlte die 34-Jährige. Pinkelnig musste sich lediglich der Deutschen Katharina Althaus geschlagen geben, Bronze ging an die Halbzeitführende, Anna Odine Ström aus Norwegen.