Alles anschnallen - die Skispringerinnen heben heute (17 Uhr, ORF 1 live) bei der WM in Planica auf der Normalschanze in ihren ersten von insgesamt vier Bewerben ab. Und die Aussichten auf das erste Gold in Rot-weiß-Rot bei der Medaillenjagd in Slowenien sind durchaus vielversprechend: Die Gesamtweltcupführende Eva Pinkelnig landete fünf ihrer sechs Saisonsiege auf einem kleinen Bakken. Und auch die wiedererstarkte Chiara Kreuzer stand heuer in Hinzenbach bereits einmal auf dem obersten Treppchen. Komplettiert wird das ÖSV-Quartett von Julia Mühlbacher und Sara Marita Kramer.