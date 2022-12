Der Skisprung-Weltcup kehrt nach 15 Jahren nach Kärnten zurück. Das letzte Springen in Villach konnte Thomas Morgenstern für sich entscheiden, am 28. und 29. Dezember werden in der Villacher Alpenarena die besten Skispringerinnen der Welt ihr Können demonstrieren. Die zwei Events bilden mit den zwei Bewerben in Ljubno in Slowenien eine Silvester-Tournee. Auf die Gesamtsiegerin der vier Bewerbe wartet ein Preisgeld von 20.000 Franken.