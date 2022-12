Österreichs Mixed-Skisprung-Team in der Besetzung Sara Marita Kramer, Michael Hayböck, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft hat am Samstag in Titisee-Neustadt diesen Bewerb erstmals überhaupt gewonnen. Das ÖSV-Quartett gewann mit 985,9 Punkten 26,7 Zähler vor Norwegen und 31,8 vor Deutschland.

1. Österreich (Sara Marita Kramer 127/130 m, Michael Hayböck 129,5/137, Eva Pinkelnig 123,5/135, Stefan Kraft 130,5/139) 985,9 Punkte

2. Norwegen (Anna Odine Ström 128/132, Bendik Jakobsen Heggli 121/129, Silje Opseth 127/122, Halvor Egner Granerud 138,5/141) +26,7 Punkte

3. Deutschland (Selina Freitag 121,5/128,5, Constantin Schmid 129,5/128, Katharina Althaus 131/130, Karl Geiger 130,5/134) +31,8

4. Slowenien +65,9

5. Japan +143,3

6. Italien +171,2

Morgen steht für die Damen (12.15 Uhr) sowie für die Herren (15.45 Uhr) noch ein Bewerb auf der Großschanze an.